Vigilancia a las medidas preventivas en los ‘súper’

CONTROL Los tres grupos políticos del Parlamento gallego aprobaron por unanimidad pedir a la Xunta que vigile el cumplimiento de las medidas preventivas contra la COVID en las grandes cadenas de alimentación, al considerar que en algunos casos no se están cumpliendo y “con el objetivo de evitar los contagios de los trabajadores y de la clientela”. Según la diputada nacionalista Carme González, en algunos locales la situación respecto a medidas de prevención, como el uso de gel hidroalcohólico a la entrada, la distancia de seguridad o el control de los aforos, es “claramente alarmante” porque “nadie inspecciona ni controla que las normas se cumplan”. Ha apuntado que no solo compete a la Xunta, sino también a Inspección de Trabajo, pero ha dicho que no se trata de “una cuestión de competencias” sino de que las administraciones “actúen y solucionen el problema”, no solo de los clientes sino también de los trabajadores que se ven expuestos a estos riesgos. La diputada del PPdeG Cristina Sanz ha asegurado el apoyo de su grupo a cualquier iniciativa para garantizar el cumplimiento de las medidas , aunque recordó que la Xunta ya ofreció a las principales cadenas de alimentación asesoramiento. E.P.