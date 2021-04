Vigo y Pontevedra: en el punto de mira del comité clínico de hoy

Nueva reunión del comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia y ninguna medida relevante sobre la mesa. Ya se advirtió la pasada semana, cuando se tomó la decisión de abrir los restaurantes hasta las 23.00 horas y ampliar el toque de queda hasta este mismo horario, que harían falta dos semanas para evaluar el impacto de este alivio de restricciones, por lo que todavía es pronto para decidirse a dar nuevos pasos.

Lo que sí se volverá a analizar, sin lugar a dudas, será la situación de los diferentes municipios y áreas sanitarias gallegas, que han experimentado notables cambios en los últimos días. Hasta el momento hay cuatro ayuntamientos que se mantienen en nivel máximo de restricciones --y, por lo tanto, están cerrados perimetralmente--: O Grove, Carballeda, A Pobra y Cualedro. ¿Podrá dejar este nivel de riesgo alguno de ellos? En un principio, y teniendo en cuenta su incidencia actual, tanto A Pobra (439 casos por cada cien mil habitantes a catorce días) como, en mayor medida, Cualedro (179), estarían en condiciones de bajar al nivel alto y nivel medio, respectivamente. Sin embargo, O Grove (592 casos por cada cien mil habitantes a catorce días) y Carballeda (1.400), todavía se mantienen en situación de peligro. Luego se encuentran otros dos ayuntamientos que tienen incidencia disparada: Pontedeva (587), que ya se encontraba mal la pasada semana y sobre él no se decidió tomar ninguna medida; y Ribeira de Piquín (568).

En lo que atañe al área de Santiago, donde solo A Pobra se encuentra cerrada perimetralmente a la espera de cambios, hay otros ayuntamientos que también podrían modificar su situación: es el caso de Boiro, que se encuentra actualmente en nivel de restricciones alto y cuya incidencia actual (154 de IA a 14 días) le permitiría bajar a nivel medio; y Rois, municipio en el que se ha realizado un cribado a 900 vecinos esta semana y donde la incidencia se ha disparado a 222, por lo que también pasaría a nivel medio. Por su parte, Ribeira (179) se quedaría, previsiblemente, en ese mismo nivel, en el que ya se encuentra ahora. Por otro lado, Toques, un viejo conocido de las restricciones más severas, vuelve a experimentar repuntes, subiendo hasta los 267 casos por cada cien mil habitantes, algo que le fija en nivel alto.

¿CÓMO ESTÁN LAS SIETE GRANDES CIUDADES? VIGO PREOCUPA. Las siete grandes ciudades gallegas tienen más de 20.000 habitantes y, como tal, tienen fijado el límite para pasar a restricciones más severas en los 150 casos por cada cien mil habitantes. Es por ello que, en estos momentos, preocupa especialmente el caso de Vigo, en 148 de incidencia a 14 días --tras detectarse 438 casos a dos semanas vista y 231 a una--. ¿Se tomarán decisiones al respecto?

Aunque el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, no ha querido avanzar las decisiones, sí ha augurado que se tendrá que tomar medidas ante una incidencia que se está disparando. Indicó este lunes que, “por suerte, la situación en Galicia no es mala”, pero alertó de que “preocupa el área sanitaria de Vigo”. “Evidentemente nos gustaría que la incidencia acumulada estuviese por debajo de 50, pero aún así, con los datos que tenemos hoy, no es mala”, consideró.

“No me quiero adelantar a lo que se diga en el Comité, pero lo probable es que en Vigo tengamos que tomar medidas en estos próximos días”, dijo Comesaña, quien defendió que, donde hubo que poner medidas adicionales después de Semana Santa, “ya se han puesto”.

Seguidamente, se encuentra la ciudad de A Coruña, que ya supera los 100 de incidencia (108) --con 265 casos a 14 días y 146 a siete--; Pontevedra, en 88 --73 y 32 contagios, respectivamente--; Lugo, en 72 --71 y 52 casos--; Ourense, en 59 --62 y 33 contagios--; Ferrol, en 58 --38 y 23 infectados--; y Santiago, en 50 --49 y 17 casos--, siendo, con diferencia, la que se encuentra en mejor lugar.

¿Y LAS ÁREAS SANITARIAS? PONTEVEDRA YA SUPERA LOS 150 DE IA. Pasando ahora a analizar la situación en las diferentes áreas sanitarias, es importante resaltar que la que se encuentra en peor lugar en cuanto a incidencia no es Vigo, sino Pontevedra, con 154 casos por cada cien mil habitantes. La zona ha sufrido un incremento del 27% con respecto a hace una semana, cuando el lunes pasado (día 12), acumulaba 112 casos por cien mil habitantes. En esos momentos fue cuando superó en incidencia al área de A Coruña.

Lo mismo sucedió con el distrito de Vigo, que se encuentra en 130 de incidencia a 14 días, tras sufrir un aumento del 18% con respecto a la semana anterior --el lunes 12 estaba en 106 casos por cien mil habitantes--, superando, igualmente, a A Coruña. E importante resultará para el Comité también tener en el punto de mira la situación de Ferrol, que pese a encontrarse en una contenida incidencia de 62 a 14 días, creció un 31% en solo siete, pues el lunes pasado registraba apenas 43 casos por cada cien mil habitantes.

También por encima de los cien casos de incidencia está el distrito de A Coruña, en 124, cuyo crecimiento semanal ha sido de un 9% --el lunes tenía 113 casos por cada cien mil habitantes--. Por detrás: Santiago, en 84; Ourense, en 76; Lugo, en 65; y Ferrol, en 62.