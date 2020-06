Vuelven los tiempos de descanso al transporte... y los tributos aplazados

No han parado desde el comienzo de la pandemia. Y gracias a ellos se ha podido llenar de mercancía los supermercados y evitar que la industria cerrase. Son los transportistas, colectivo que desde la jornada de ayer tiene que volver a respetar los tiempos de descanso al volante y también abonar juntos los impuestos aplazados por la crisis sanitaria, aunque no todos echaron mano de esta presunta panacea.

Este es el caso de José Fernández, de Transfercas, una compañía ubicada en Lugo que cuenta con una flota de ocho camiones. Su responsable constata que “hubo gente que solicitó aplazamientos de tributos, pero es un poco como el lobo con piel de cordero, porque si durante la covid no pudiste hacer frente a los pagos durante por ejemplo el último mes... ¿podrás hacerlo ahora, pero con dos meses? va a haber muchos problemas de liquidez en las empresas, porque si ya los tenían durante esa temporada, ahora van a ser más; y sino conceden una ampliación de plazo, olvídate”. En el supuesto concreto de su firma, deja bien claro que “nosotros nos negamos a hacer eso, porque ya en la crisis de 2008 constituyó un problema y un peligro, y no es la solución”.

Y es que, con la mira puesta en facilitar a los autónomos y pymes el pago de los impuestos durante este periodo, el Gobierno aprobó el pasado 12 de marzo la posibilidad de que pudieran aplazar los abonos hasta un máximo de 30.000 euros durante seis meses, los tres primeros meses sin intereses, una medida que sólo se aplica para los cumplimientos de vencimientos fiscales durante el lapso de la covid-19, es decir, los correspondientes al primer trimestre de 2020, no los referidos a los trimestres anteriores, pudiendo sólo acogerse los autónomos y empresas con cifra de negocios inferior a 600.000 euros.

En cuanto al segundo apartado, el de los tiempos al volante, tanto Fernández como Marcos Pérez, responsable de Loxística-Estrada de CCOO en Galicia, ven lógico que se volviesen a retomar. En concreto, José Fernández, en calidad de profesional del gremio del transporte, subraya que “me parece correcto, porque lo que es paradójico es que hayan ampliado la conducción, se redujese el descanso... y no nos hayan dado de comer”, en referencia a los problemas que este colectivo tuvo que pasar para darse una ducha o tomar un plato caliente. A este respecto, reconoce que el tema ha mejorado, y “está bien”, pero por contra no ve demasiado normal que durante esos duros meses, “como era necesario que llegase la mercancía, te dejaban conducir once horas, y ahora de nuevo, si te pasas un minuto del tiempo para poder llegar a casa, te meten cien euros de multa; y si reduces el descanso, también te sancionan”.

A su vez, pero desde Comisiones Obreras, Marcos Pérez deja claro que hubo situaciones “penosas, con viaxes a Alemaña, onde tiveron que pasar xornadas de tres, catro ou cinco días e volver de baleiro, co problema para a empresa”, pero también para los profesionales, “que non estiveron de vacacións, senón metidos nunha cabiña sen auga quente, sen ter a onde ir nin onde facer... malvivindo en dous metros cadrados”. Esta carencia, opina, es especialmente lamentable en España por la falta de instalaciones, algo que contrasta, por ejemplo, con las infraestructuras que tiene Francia o Bélgica para este colectivo: “Se te toca aquí, estás perdido, porque estamos á cola”.

Otra problemática, puesta sobre la mesa por la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte en España, Fenadismer, fueron los precios abusivos que se impusieron a los profesionales del volante durante las últimas semanas. Así divulgan las ofertas que los transportistas están encontrando en las principales bolsas de carga por internet que operan en España, en las que se encuentran servicios de transporte a realizar “absolutamente abusivos”, como un “viaje de Bologna (Italia) con destino Huesca (España), con una distancia total de 1.325 kilómetros, para llevar 24 toneladas por 600 euros, lo que supone pagar el kilómetro recorrido a tan sólo 43 céntimos; o en transporte nacional un viaje de Barcelona a León, que distan 815 km, por un precio de 500 euros, esto es, 61 céntimos por cada kilómetro”.

La solución pasaría por unos precios mínimos y compatibilizar el mercado con los controles para evitar el dumping empresarial.