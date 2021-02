“Yo me pondría cualquier dosis de las aprobadas”

“Se está transmitiendo mal la información. Las tres vacunas COVID disponibles, con la información que tenemos, no podemos decir que sean diferentes en términos de eficacia. Yo me vacunaría con cualquiera de las tres”, aseguraba este viernes el analista del CHUS Federico Martinón en su cuenta de Twitter.

“En primer lugar, el ‘número’ del que todo el mundo habla para cada vacuna, 95-94-70%, no es comparable directamente, ya que son estudios con diseños en poblaciones diferentes, con distintas variantes circulando, y que además todavía no han concluido”, proseguía.

Su explicación detallaba que “se congela la base de datos en un momento determinado, cuando se envía a la agencia regulatoria, con los casos acumulados hasta esa fecha, pero los estudios siguen activos, y esos porcentajes pueden variar, a mejor o a peor, dependiendo de muchos factores”.

Así, se refería, por ejemplo, al último análisis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca, “posterior a cuando se enviaron los datos a la agencia, acumulado un mes más de datos”, que “subió la estimación de eficacia de 59 a 70%”. Además, el doctor Martinon indicaba que, “aunque asumiésemos que sí se pueden comparar directamente, que insisto que no se puede (para ello se tendrían que administrar las diferentes vacunas dentro del mismo estudio), la realidad es que ese porcentaje, cuando se tiene en cuenta el intervalo de confianza y no solo el valor aislado, no es diferente entre ellas”.

“Lo que sí está claro, es que después de haberse administrado 200 millones de dosis de vacuna en el mundo, estas vacunas son seguras, y que los primeros datos de eficacia en el mundo real, es decir, cuando se aplican a gran escala, muestran resultados muy prometedores”, sentenciaba.

“Las vacunas marcan el punto de inflexión de esta pandemia. Lo importante es que todo el mundo esté vacunado lo antes posible. Y en función de los datos de los que disponemos, yo me vacunaría con cualquiera de las tres actualmente aprobadas en Europa”, incidía en otro de sus hilos de Twitter el experto pandémico.

Y es que, a su modo de ver, “las vacunas han sido aprobadas porque generan una respuesta inmunológica demostrada que se mide en anticuerpos, entre otras muchas cosas, pero no sabemos todavía cuál es la cantidad exacta de anticuerpos o de cualquier otro parámetro inmune que nos garantice que estamos protegidos”. Esta reflexión se dirigía a aquellas personas que, últimamente, para saber si la vacuna les ha hecho efecto, se compran un test de anticuerpos en farmacias.

“Lo que sí sabemos es que independientemente de cualquier otro parámetro, si completas la pauta vacunal, la eficacia clínica, la protección frente a la enfermedad, es la que muestran los ensayos clínicos, que es lo que verdaderamente importa”, apuntaba para todos ellos.

Y seguía: “Analizar específicamente si se responde o no a una vacuna, no está indicado de forma general ni para esta ni para ninguna. Solo lo hacemos en circunstancias e indicaciones concretas de pacientes particulares o con fin investigador”.

“Por favor, no os hagáis test de anticuerpos para comprobar si habéis respondido a la vacuna. Además de ser un gasto innecesario y no estar indicado, si encima os hacéis un test que ni siquiera mide anticuerpos contra (la proteína) ‘S’... pues os agobiareis innecesariamente”, terminaba diciendo el doctor Martinón.