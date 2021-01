Yolanda Moares, vacunada la "vacunadora" de Nieves

Yolanda Moares se ha convertido en la primera sanitaria en recibir la segunda dosis de la vacuna contra la covid-19, justo después de inyectar ella misma doblemente a Nieves Cabo, el 27 de diciembre y este 17 de enero, por el tiempo de espera que es necesario respetar antes de poder cerrar el ciclo.

Moares es enfermera de familia y comunitaria, su puesto está en el centro de salud de Melide (A Coruña) y es vicepresidenta de la Asociación Galega de Enfermaría Familiar e Comunitaria (Agefec).

La fase que ha arrancado este domingo en Galicia con el segundo inyectable a la población más vulnerable, los primeros que deben ser inmunizados, véase los usuarios y trabajadores de los centros sociosanitarios; se solapa con la administración del vial inicial al personal de la salud en los diferentes hospitales y centros médicos.

Nieves ha charlado con Yolanda tras no "sentir" ni la aguja sobre la piel de su brazo y ha pedido a la población que "no deje de vacunarse", un mensaje que ha divulgado la Xunta en un audiovisual grabado en la residencia de mayores de Porta do Camiño, en Santiago, donde ingresó voluntariamente para no ser una carga.

Los medios no han podido acceder y tampoco Nieves salir, debido a las máximas restricciones adoptadas para contener la propagación del virus.

SANTIAGO. EFE