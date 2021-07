A Coruña en forma de banda deseñada e con certo aire de aventura

Presta moito acompañar ao propio autor, David Pintor Noguerol, en cada estampa e en cada instante do libro titulado ‘A Coruña’. Debuxante que forma con Carlos López Gómez o dúo caricaturesco Pinto & Chinto, David quere descubrir e mostrar a súa cidade natal sen xuízos previos, sen frases feitas, en forma de banda deseñada e con certo aire de aventura, metido en cada unha das ilustracións, humanizando cada curruncho coa súa figura e a súa bicicleta. Pasea as rúas, os cafés, a ribeira e o mar herculino, sempre aí. E regala unha Coruña recoñecible pero tamén sorprendente, fermosísima, moi persoal. Editado por Kalandraka co agarimo de sempre. X.C.