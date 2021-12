A Educación en España segue tola: orde e contraorde

Talvez non haxa en España un sector tan cambiante e inestable, no aspecto normativo, como a educación. Con xiros bruscos e continuos. O ministerio dirixido pola socialista Pilar Alegría promove o coñecido como ‘decreto de aprobado xeral’, que en Galicia provocou unha rápida resposta da Consellería na liña de “fixar criterios comúns para garantir o dereito a unha avaliación obxectiva”. Aos sindicatos do sector, sorprendidos, parécenlle cousas contrarias: “pasamos dun plan do Ministerio no que todo se deixaba en mans dos docentes, pero sen ningún criterio nin normativa, a un proxecto da Consellería no que se deixa sen efecto a capacidade do profesorado para decidir sobre a promoción e a titulación na ESO e que limitan os criterios dos docentes”. Caben moitas preguntas. Aí van dúas: Como se vai xestionar isto? E que nos espera no futuro? X.C.