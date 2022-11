A heroína televisiva do galego xa ten quen ben a acompañe, dígocho eu

A Real Academia Galega busca Superheroínas, un grupo de mulleres que destacan nos seus respectivos ámbitos profesionais utilizando o idioma galego no seu día a día. Trátase de que sirvan de espello e referencia para a mocidade na promoción da nosa lingua. O grupo elexido está conformado pola cociñeira Lucía Freitas, a poeta Alba Cid, a cantante Andrea Pousa, a creadora de videoxogos Laksmy Irigoyen, a xornalista Esther Estévez, a instagramer Paula Jorge Horta e a fotógrafa Antía Castro. Unha delas, Esther Estévez, xa destaca na defensa da lingua pola súa participación no espacio Dígocho Eu. Co seu estilo e graza personais axodou máis que moitas clases. i. i.