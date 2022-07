A vantaxe de ser cociñeiro (e gaiteiro) antes que frade

Di o refrán que “Quen foi cociñeiro antes que frade, o que pasa na cociña ben sabe”. Chus Mosquera foi cociñeiro, frade e ata gaiteiro na taberna O Pemento de Seira antes de situarse á fronte do negociado tutelado por Xan Calvo, transición lóxica debido aos problemas de saúde do bo de Xan. Chus sabía, por tanto, todo o que se cocía nun local que é algo máis que unha casa de comidas e bebidas, do bo beber e o mellor comer, que diría o clásico. O Pemento brilla como punto de encontro e como centro de actividade cultural. Rural e cosmopolita. Os novos aires con Chus están a sentarlle moi ben. M.R.