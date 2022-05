A veces también se funden los cultos plomos de la inteligencia y educación

Si él se cree muy listo, la verdad no lo parece. Alguien inteligente no insultaría a los diez millones de españoles que como consumidores de corriente eléctrica se acogen a la tarifa regulada llamándoles “tontos”. Sánchez Galán lo hizo, todo lleno de razón, y él sabrá porqué. Tal vez desconozca que no hay otra manera de recibir los bonos descuento que oferta el Gobierno. Lo que les pasa a estos diez millones de españoles es que no les sobra el dinero. Si no lo sabe, el tonto entonces es él. Hay un desafortunado dicho que reza “el listo vive del tonto y el tonto de su trabajo”, y el presidente de Iberdrola se debe tener por muy listo. En fin, como si se tiene por guapo. a. a.