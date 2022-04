A vueltas con los bailes tristes de la alameda en la fiesta de la Ascensión

Es diputado autonómico pero resulta evidente que tiene su alma en todo lo que sucede en Compostela, no en vano aspira a presidir el PP local. Borja Verea reclama más ambición al Gobierno de Bugallo a la hora de elaborar el calendario de festejos de la Ascensión y del Apóstol y algo de razón no le falta. Después de dos años sin poder bailar despreocupadamente por culpa de las restricciones sanitarias y estando, además, en Año Xacobeo regalado, el ayuntamiento podría haberse estirado un poquito más. O, al menos, como reclama Verea, si no se pone más dinero, sí haberle puesto algo más de imaginación. Ojo, aún están a tiempo de darnos una sorpresa. p. a.