A web do concello de Santiago, na que se fan trámites, non é segura?

Supoño que é Marta Abal a concelleira responsable do sitio web do concello de Santiago. Se non é así, pídolle disculpas e prégolle que lle remita esta observación a quen proceda no organigrama da Corporación. O asunto é que a páxina, aínda que non é un exemplo de boa navegabilidade, vai incorporando xestións administrativas que nos facilitan a dura e ingrata vida burocrática aos administrados. Podemos facer algúns trámites ‘en liña’ e vese que a intención é que vaian a máis. É de agradecer. O que crea unha enorme desconfianza é que cando entramos na web a través da súa portada o navegador nos alerte de que non é un sitio seguro. X.C.