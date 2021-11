Aceitunero oral al quieren freír en aceite de oliva

Por mucho que se empeñe Génova, la guerra civil en el PP ya no se puede ocultar. Se puede circunscribir, eso sí, a la provincia de Madrid, porque es allí donde tiene lugar en su totalidad, pero tampoco es únicamente un conflicto entre el PP madrileño y la dirección nacional. Era así cuando la batalla más importante consistía en un bloqueo de Ayuso a García Egea en el whatsapp. Pero ahora entró en escena también la irascible Cayetana Álvarez de Toledo, que más que disparar de modo cuasinfantil con silencios de whatsapp, utiliza la munición de Gutenberg, más peligrosa y con consecuencias letales para quienes la reciban en sus carnes, que en este caso vuelve a ser el número dos de Casado –algo faría para estar siempre en el punto de mira–. García Egea llegó a la secretaría general del PP con la firme determinación de ejercer el cargo como un general secretario, igual que hizo Álvarez Cascos, pero para todo hay que valer. La ex portavoz parlamentaria lo acusa en su libro Políticamente indeseable de tener una obsesión tan controladora que los diputados no podían ni “comprar una bolsa de patatas fritas sin su consentimiento”. Lo dice Cayetana como si la cosa no tuviera gravedad. En cuestión de aperitivos, ¿quién desconoce que Egea es un fan de las aceitunas? Desafiarlo con patatillas, sin hueso que lanzar con la boca, ya es querer buscarle las cosquillas.

xosé ramón r. iglesias