Acelerada por la caída de los 20 céntimos que negaron en las cortes

¿Piensa esta señora que los españoles somos imbéciles, realmente es que lo somos o es ella la que no tiene demasiadas luces? ¿Cómo se puede salir el martes a criticar a Pedro Sánchez como si no hubiera un mañana por no prorrogar el descuento de veinte céntimos en la gasolina y el diésel, cuando su partido votó en contra de esta rebaja el día que fue aprobada en las Cortes por la mayoría de la investidura del presidente socialista? ¿No tiene memoria? ¿Piensa que no la tienen los españoles? ¿Tan segura está de que los medios honestos no se lo vamos a recordar? Señora Cuca Gamarra, la oposición es otra cosa, tienen motivos de sobra para protestar, ¿no los ve? i. i.