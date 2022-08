Acercar o deporte de maneira literal

O deporte tomará as rúas da Pobra o venres 26 para fomentar a actividade física nas novas xeracións. A proposta da concellería de Deportes, que dirixe Genoveva Hermo, inclúe atletismo, fútbol 3x3, baloncesto 3x3, remo, artes marciais, xadrez, tenis, tenis de mesa, bádminton, voleibol, hóckey e acrobacias. Vai dirixida a nenos de 7 a 12 anos e terá lugar na Praza Segundo Durán, nas pistas do Castelo e no pantalán, de 11.00 a 14.00 e de 18.00 a 20.00 horas. Iso chámase acercar o deporte ós cativos. suso souto