Adelantada a Otegi, pagó con la vida su camino hacia la paz

María Dolores González Catarain, Yoyes, una de las dirigentes históricas de la banda terrorista ETA, se atrevió a decir lo que dijo esta semana Arnaldo Otegi, pero casi con cuarenta años de antelación. Si los suyos le hubieran hecho caso, como ahora se lo hacen a Otegi, la de cientos de entierros que nos hubiéramos ahorrado. Pero en vez de eso, ETA decidió asesinarla, que es el modo con el que habitualmente cerraba todas sus discusiones. La suerte que tiene Otegi, cuando reconoció el dolor causado en vano durante tantos años por la barbarie etarra, es que él no tendrá que vigilar sus espaldas por si aparece un pistolero. Yoyes estaba segura de que la matarían pero no por eso dejó de mirar atrás, no a sus espaldas, sino a la historia regada de sangre de la que ella también había sido copartícipe. Y la condenó. ¿Cuánto tardará en hacerlo Batasuna? e. m.