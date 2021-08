Agua que no has de beber, déjala que en el embalse bien está

Y para cerrar esta página, una de misterio. Este verano hay embalses gallegos que enigmáticamente se están quedando sin agua, pero sorprendentemente, a la espera de que Iker Jiménez pueda aclararnos en su programa Cuarto Milenio este extraño fenómeno, hay un dato que delata cómo de selectivo se muestra políticamente quien sea su inductor, responsable o, directamente, culpable: en los once embalses de aprovechamiento hidroeléctrico de la demarcación Galicia-Costa, que son competencia de la Xunta de Galicia, la media se sitúa en un más que aceptable 68 %; pero en los 4 del Miño-Sil, que gestiona el Estado, baja peligrosamente al 15 %. La conselleira del ramo, Ethel Vázquez, puede, pues, lavarse las manos

–agua no le faltará para ello–, pero la ministra Ribera, no. Tal vez por eso no comparece en público para explicar lo que pasa. b. o.