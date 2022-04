Alboré, alboré, seco y verdé... que se va del Sáhara sin mucha fe

El PSOE pasó de un día para otro del “aui, aui, aui, solidaridad con el pueblo saharaui” a entregar el Sáhara a Marruecos en una extraña estrategia internacional tramada con pasmosa nocturnidad. La maniobra nos acerca a un enemigo íntimo como Marruecos, del que nunca te podrás fiar del todo, y nos aleja de Argelia, un país al que necesitamos como agua de mayo porque es nuestro principal proveedor de gas. Nadie explicó este enigmático cambio de rumbo de la política exterior española, pero el ministro sí supo manejarse con celeridad a la hora de tratar de tranquilizar a sus gobernados ante un hipotético cabreo argelino. “Argelia es un socio fiable”, dijo José Manuel Albares, todo lleno de razón. Eso nadie lo dudaba, señor ministro, el país que no es fiable con ustedes en el Gobierno es España. Ahí está el problema, y no en Argelia. Por supuesto que nos subirán el precio del gas porque repentinamente, por una decisión personal de Sánchez, para ellos dejamos de ser “un socio fiable”. Cuando esto ocurra –cuando nos sustituyan por Italia–, que no nos venga otra vez el ministro a contar milongas. Mejor, que se vaya a leer poemas de Lorca que riman con su apellido.

eduardo montero