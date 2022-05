Analizar a censura exercéndoa semella unha broma intelixíbel

A sección de Pensamento do Consello da Cultura Galega organiza este xoves día 5 un interesante congreso baixo o título de Censuras e silencios nos medios de comunicación, sen dúbida un tema de actualidade e do máximo interese. Pero, paradoxalmente, neste caso o CCG que preside a insigne catedrática Rosario Álvarez non predica co exemplo e cae nas mesmas manobras que en principio parece tentar denunciar. Pouca memoria amosa esta institución nosa cando esquece a protagonistas principais deste sector en Galicia e perde o traseiro por outros máis secundarios e alonxados da nosa terra. Desde logo, aí non están representados todos os que son. f. t.