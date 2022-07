Anécdota ridícula que se eleva a la categoría de hecho relevante

La noticia no debería ser que una alcaldesa cese a una concejala por supuesto trato de favor al pretender elegir a su sobrina como reina de las fiestas. La información tendría que haber sido que desaparecen las elecciones de misses, reinas de festejos y demás cuestiones que cosifican a la mujer (por mucho que algunos apelen a las tradiciones). Máxime en un concello de mayoría progresista en el que muchos de cuyos miembros, en teoría, se manifiestan como feministas y antimonárquicos. La polvareda montada en Betanzos tras la decisión de María Barral de cesar a la edil de festejos, Mónica Carneiro, es, y que se nos permita la licencia, un sinsentido.

Abrir una crisis política por la elección de la reina de las fiestas demuestra hasta que punto se están degradando las relaciones en la res pública, máxime si, según las versiones contradictorias de las protagonistas, no parece nada claro. La alcaldesa dice que su concejala quiso convertir a su sobrina en protagonista del festejo mientras que ésta lo niega y atribuye el incidente a las diferencias que mantienen la regidora y su hermana. Un lío, vamos, que se entiende mejor conociendo que a María Barral no le gustaron nadas las críticas que recibió por parte de la madre de la niña y que Mónica ya le comunicó que no seguiría en el concello; es decir, que lo de la reina de las fiestas, fue una simple disculpa elevada a la categoría de hecho relevante en Betanzos.

De tanta importancia que hasta el secretario de organización del PSdeG, José Manuel Lage Tuñas, se vio obligado a intervenir para dejar sentado el principio de autoridad: la dirección apoya a la alcaldesa por una decisión “que foi tomada antepoñendo os intereses do seu pobo”. Llegados a este punto el lector se preguntará qué ocurrió: la

sobrinísima figuraba la primera de la lista de 2022 pero tres

concejales, compañeros de Mónica con el apoyo de la alcaldesa, decidieron que mejor un sorteo con las que estaban en esa posición en 2020 y 2021, años

en que no hubo fiestas. Y ya se lió todo. antón trabanca