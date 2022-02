¿Aparecerá esta vez el gallego que siempre hay en nuestras vidas?

No es habitual citar en esta página a José María Aznar pero estuvo sembrado el expresidente cuando dijo que “la situación de Ucrania es mejor que la del PP porque allí no hay armamento nuclear” pero quizás le faltó añadir que en su partido se necesita un mediador de peso que ponga orden en esa tropa de la que hablaba otro ex, Mariano Rajoy, cuando tuvo que sentarse entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz Gallardón con grave riesgo para su integridad en medio, y valga el simil, de aquel Cruz de navajas que cantaba Mecano. Estamos escribiendo, por supuesto, sobre la guerra abierta entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso.

Aznar no habló de Alberto Núñez Feijóo pero no es difícil imaginar que Rajoy si que cruzaría alguna llamada con el presidente gallego para ponerle al día de una situación que él tantas veces sufrió en el PP madrileño, germen de aquella corrupción que tanto daño le hizo al partido.

Quien no tuvo empacho en indicar el camino para salir de la crisis fue el siempre locuaz Miguel Ángel Revilla asegurando que: “A lo mejor no es aventurado decir que tenga que hacer algún congreso y que emerja alguna otra figura que no sea ni el señor Casado ni la señora Ayuso. Eso no es descartable, y como siempre hay un gallego en nuestras vidas, pues no es de extrañar que aparezca de nuevo”.

El presidente cántabro tampoco quiso citar por su nombre a Feijóo quien sí aparece este sábado en los titulares de los periódicos políticos madrileños; es más, en El País y El Mundo, los de mayor tirada, su nombre eclipsa completamente a los de Casado y Ayuso. A cuatro columnas en ambas portadas se lee: “Feijóo plantea un congreso si Casado no zanja la crisis” mientras que el segundo”, en el primero mientras el segundo ya va más lejos todavía: “Los barones erigen portavoz a Feijóo” y hablan de “El liderazgo natural de Feijóo” en su editorial. ABC, más comedido en su tipografía señala que “Feijóo lidera la ofensiva territorial para evitar el cisma en el PP”.

Blanco y en botella. Ya está en marcha la campaña para situar al presidente de la Xunta al frente del PP en Madrid con la intención de salvar al partido, agrupar al centroderecha y derrotar a Pedro Sánchez. Feijóo es consciente de ello aunque, como en anteriores ocasiones se le presenta un dilema: qué hará una Ayuso tocada, aunque él nunca la cuestionó y qué piensan en Vox, enemigos declarados del de Os Peares, quién, conviene no olvidarlo, Nunca dá puntada sen fío. Y muy mal no le va con ello. aNTÓN TRABANCA