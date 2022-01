Apoyo unánime en el nombre del padre... o un espíritu planeando

Da la impresión de que algún extraño espíritu de unanimidad vuelve a planear sobre la política conservadora en Lugo. Solo desde esa óptica se puede entender que Miguel González Piñeiro sea elegido con el cien por cien de los votos. Algo que no consiguieron ni Alberto Núñez Feijóo al frente del partido a nivel autonómico, ni Elena Candia en el provincial y al que solo se acercó Manuel Baltar en su feudo de Ourense, pero eso, ya se sabe, es otra historia con análisis aparte. Pero lo más sorprendente no es el apoyo sino que el protagonista reconozca el mérito de su antecesor (su propio padre) ante los ataques sufridos en los últimos tiempos. Respaldo no le falta. a.T.