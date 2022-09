Apretar el carro de las municipales para tomar velocidad autonómica

La dueña y señora del Bloque regresó llena de vigor y de ideas frescas de sus vacaciones veraniegas y sólo en su primera semana –la pasada– nos dejó una buena demostración de la energía con la que encara el nuevo curso. No es un curso cualquiera, bien es verdad, pues es el que se cerrará con las elecciones municipales que dejarán diseñado el escenario con el que todos los partidos deberán encarar ya los comicios autonómicos. Para el BNG, es capital reforzar su poder municipal, donde subsiste entre dos aguas de corrientes muy intensas, por una parte la del PSdeG, que acapara la mayoría de gobiernos de las grandes ciudades y la presidencia de tres diputaciones, y por la otra, la del PPdeG que domina los lugares medios y pequeños, donde suele hacerse con facilidad con casi todas las alcaldías. Los nacionalistas están en el medio de estos dos auténticos trasatlánticos a nivel municipal, remando como puede y sacando pecho de la gestión que realiza en aquellos ayuntamientos donde gobierna. No son muchos, pero sí es mérito del BNG que allá donde obtiene la alcaldía su fama excede sus límites territoriales locales. Son pocos, pero la mayoría de ellos sirven de ejemplo para todos por las políticas allí implantadas. ¿Quién no conoce los éxitos de Allariz, Carballo o Pontevedra, por poner sólo tres ejemplos bien conocidos?

El trabajo político que este curso haga Ana Pontón irá encaminado, como siembre, a minar la credibilidad del Gobierno de la Xunta para aumentar, así, sus posibilidades de éxito en las próximas autonómicas, pero la lideresa nacionalista es también muy consciente de que cuánto más sobresalga en su labor autonómica más opciones de crecimiento tendrá el frente que dirige en los comicios locales de mayo. Son dos procesos que se retroalimentan, un BNG fuerte frente al presidente Rueda tirará del carro de sus candidaturas municipales, y unos buenos resultados en los ayuntamientos impulsarán la carrera de Pontón hacia San Caetano.

eduardo montero