Armas de mujer ocultas tras la sotana de un bandolero travestido

Si no fuese por María Dolores de Cospedal, tal vez hoy el PP tendría al frente a una presidenta, su íntima enemiga Soraya Sáenz de Santamaría, en lugar de Pablo Casado. La número dos de Rajoy obró como mejor sabe, en diferido, para entrometerse en unas primarias que no podía ganar, pero sí podía –y así lo hizo– decidirlas. En diferido, también le pagó la indemnización a Bárcenas, el extesorero infiel de su partido, y en diferido parece que algo tuvo que ver con el delincuente disfrazado de cura que asaltó su domicilio para robarle sus comprometidos papeles. Acaba de ser imputada por ello. La santa no era Santamaría, era ella.