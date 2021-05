Artífice na sombra dos últimos éxitos do seu partido

Aínda que leva un segundo apelido nada republicano esta muller encárgase de salvagardar os valores da organización frontista desde o seu cargo de secretaria da Executiva Nacional e membro do seu Consello. É unha das persoas de máxima confianza para Ana Pontón e a que se encarga de deseñar a estratexia municipal do segundo partido na nosa comunidade. Tras conseguir o BNG nas autonómicas dar o sorpasso ao PSOE e reducir á nada o impacto das mareas Goretti Sanmartin busca consolidar no Concello de Santiago un proxecto similar ao que tan bos resultados está a darlle a súa portavoz nacional. Unha oposición dura pero construtiva situándose á beira dos problemas dos cidadáns e tratando de aportar solucións. Sabe que a demagoxia e o populismo acaba pasando factura e busca ser decisiva sen estridencias nin extravagancias. Que en Santiago tivemos moitas. j. F.