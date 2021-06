Así planchaba, así, así, de noche planchaba aunque yo no la vi

Existe una derecha política y mediática que insiste en llamarle doctor Fraude a Pedro Sánchez. Cuesta creerlo en un hombre que se presenta siempre tan perfectamente planchado y pulcro. Los que sostienen esta tesis a propósito de la tesis del presidente socialista, tal vez no hayan tenido una sola tesis doctoral en su vida entre sus manos y no sepan juzgar como se debe el proceso de su elaboración. Yo, para mayor seguridad en la acusación, posaría los ojos que buscan el fraude en su vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo. En los difíciles días en que PSOE y Podemos negociaban el Gobierno de coalición, desde su departamento se filtró un documento con las supuestas exigencias de la formación de Pablo Iglesias, que en principio deberían ser confidenciales, con el agravante de que se habían falsificado para dar a entender a la opinión pública la posición intransigente de máximos de los que acabarían por ser sus socios. Mientras los medios lo publicaban y hacían sus cábalas, Carmen Calvo aún tenía el cuajo de acusar a los morados de entorpecer el diálogo con su inadmisible estrategia de hacer público lo que se negociaba. Ahora vuelve a intentar confundir a los ciudadanos desviando el tema de la subida del recibo de la electricidad hacia una cuestión de machismo. “El temazo no es a qué hora se plancha y se ponen lavadoras, sino quién plancha y pone las lavadoras”. No sé por qué, tengo la impresión de que ella no es de las personas que se asan planchando. Le envidio esa suerte, y le reconozco que, efectivamente, es un buen tema. Pero no es el tema que se le pregunta. Esquivarlo da lugar a memes y a que todos acabemos cantando el viejo éxito de los payasos de la tele. Cualquier día nos dice que se rebaja la luz a la hora que planchen los hombres. Sería un golpe de efecto muy al gusto de Sánchez. El caso es que si no la bajan, España se entregará al lema de Adolfo Domínguez: la arruga es bella.