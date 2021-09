Atleta admirable e un mozo con 43 anos fabulosos

Quen é o xogador máis veterano esta temporada na Liga Endesa? A pregunta ía dirixida a Albert Oliver, xogador do Monbus Obradoiro, na presentación da competición o pasado día 7 deste mesmo mes. Obviamente era unha pregunta trampa, cargada de humor e desenfado. O obradoirista contesta: “Rafa (Martínez)”, e desátanse as risas, principalmente a súa, mentres Rafa (39 anos) nega e tamén sorrí. O certo é que Albert ten agora 43 anos. Competir con esa idade a tan alto nivel é algo extraordinario que deixa claro que é un gran atleta. Pero ademais, Oliver é unha persoa alegre, positiva, integradora, de equipo, que se adapta e posúe unha fortaleza mental fóra do común. Na cancha mantén moi arriba o umbral da esixencia e fóra conquista os corazóns composteláns co seu talante. É un mozo milagre e temos a sorte de telo aquí. X.C.