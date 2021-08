Atraiga a millones de visitas a su comunidad y todo irá bastante mejor

La pandemia de coronavirus no remite como muchos auguraban, pero ello no es obstáculo para que Galicia siga hinchándose este verano recibiendo turistas. Es tanta la avalancha de visitantes que no es necesario esperar a que las estadísticas y los registros oficiales confirmen los nuevos récords que se están marcando. Ciudades y pueblos desbordados, locales llenos a rebosar y máxima circulación por nuestras carreteras. ¿De quién es este éxito? De toda la comunidad, pero algo habrá que reconocerles a los responsables políticos. En especial a Nava Castro, a la que muchos identifican ya como la Pontón del PP. Todo lo que toca lo convierte en turista. r. r.