Audacia e talento para crear desde o folk máis radical e engaiolante

Son tres mulleres valentes. Mergulláronse naquela parte se cadra máis radical do noso folk, a que parece nacer máis directamente da raíz, que mostra a súa pureza a través unicamente da voz e a pandeireta. Popular entre as xentes pero difícil cara aos mercados. Olaia Maneiro, Aida Tarrío e Sabela Maneiro, Tanxugueiras, están sacudindo este espazo con letras, formatos, coros e un audiovisual luminoso e transgresor. Moita audacia e un gran talento para facer algo fresco, novo, un pouco revolucionario. Recuperan, inventan, axitan e impactan. Moitos dos seus fans utilizan para describir o seu traballo unha palabra que me parece moi acertada: “brutal”. X.C.