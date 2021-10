Aunque unos piquen y otros no... de Herbón son los pimientos top

Cuentan que los premios Nobel de Medicina, los científicos David Julius y Ardem Patapoutian, también experimentaron con pementos de Herbón para sus descubrimientos de receptores de la temperatura y el tacto. Podían apreciar la reacción cuando se comía uno que picaba o cuando no. Esa subida de temperatura del organismo (como ocurre con guindillas o wasabi) que produce el escozor les ayudó en sus experimentos. En la Oficina de propiedad Intelectual de la UE tienen claro que esos pementos son de Herbón y no de Padrón, como pretendía el Concello. Milagros Fonzález Refoxo, presidente del Consello Regulador, y sus compañeras están muy satisfechas. No es para menos. Son de Herbón. Y punto. A.T.