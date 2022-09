Bajar la presión fiscal en un ayuntamiento que está sobrado de pasta

Lo de bajar los impuestos está de moda. La discusión, más que nada, porque pocos son los gobiernos que lo llevan a buen puerto. No es progresista, al parecer. Lo que sí debe de ser muy progre es tener a los ciudadanos hasta el cuello de deudas y sin poder pagar la colección de facturas que se le acumulan a cualquier familia media. El PP pide que en Santiago se haga lo propio, y los argumentos no van solo en la dirección de apoyar a quienes no soportan más los precios disparados. En la capital gallega tenemos un superávit que para sí quisieran muchas empresas, y una ejecución presupuestaria más bien simbólica. Si no se usa el dinero, ¿para qué acumularlo? s.r.