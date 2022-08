Barbanza, meta de catro carreiras premiadas con experiencias turísticas

A Mancomunidade Barbanza-Arousa, que rexenta Fátima Cachafeiro, organiza o circuíto Catro carreiras, unha meta, que pretende fomentar a actividade deportiva na natureza e difundir os recursos e paisaxes da comarca. A primeira carreira terá lugar na Pobra o día 28 de agosto. As seguintes serán en Ribeira (24 de setembro), Rianxo (1 de novembro) e Boiro (4 de decembro). Os premios serán económicos, pero tamén incluirán experiencias turísticas no destino Barbanza-Arousa para dar a coñecer o territorio. A Mancomunidade non para de explorar fórmulas para desestacionalizar o turismo. E, a base de ir abrindo camiños, Barbanza medra no mapa. s. souto