Becas a destiempo, ley nueva sin afinar y la selectividad dilatada

En marzo, nada menos que en marzo, ordenó este Gobierno que se cubrieran las solicitudes que dan derecho a pedir una beca del Ministerio de Educación. En marzo, a nueve meses del comienzo del curso para el que se solicitan las ayudas, con lo que esto supone, pues a esas alturas de año hay muchos estudiantes que no tienen claro dónde estarán el curso siguiente. Pero la medida se justificaba para que el dinero público concedido estuviera a disposición de los alumnos lo antes posible, en el primer trimestre del curso. Sin embargo, pasado ya este tiempo del nuevo año académico, la mayoría de los estudiantes de Bachillerato con derecho a beca no recibieron ni un euro. Los universitarios, una pequeña ayuda mensual a la espera de la resolución de los trámites. Y si pasamos de las becas a la nueva selectividad que se iba a estrenar ya, resulta que el ministerio aplaza los cambios al verse incapaz de organizar las modificaciones de los exámenes a tiempo. ¿Y qué decir de la nueva Ley de Educación? Su puesta en funcionamiento no contenta a nadie y está siendo un desastre. ¿A qué dedica su tiempo la ministra Alegría? Tal vez al PSOE, pues para eso es su portavoz nacional.

eduardo montero