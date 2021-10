Berberecho de Noia, una calidad que traspasa fronteras

Galicia conoce la calidad del berberecho de Noia, pero la cofradía de esta localidad no se conforma con eso e intenta promocionar su producto estrella en cuanto tiene oportunidad. Santiago Cruz no dudó en llevarlo al Salón Gourmets de Madrid, uno de los escaparates mejor cualificados de España, en donde, a modo de ejemplo, el propietario de una empresa de Alicante quedó asombrado con la calidad y el tamaño del bivalvo y se interesó por conseguir contactos. Ayudó, y mucho, la cocinera gallega afincada en Madrid Victoria Maseda, que ofreció un vermú con berberecho y un saco de hojaldre relleno de marisco, grelos y queso curado de Arzúa. Haciendo así las cosas el berberecho de Noia pronto traspasará fronteras aunque después el presidente de la cofradía tendrá que cuidarse de que no muera de éxito ya que su producción es muy limitada. v.f.