BNG: ¡Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios!

Con el BNG el máximos históricos de representación y con esperanzas fundadas de poder conseguir aún cotas mayores, es fácil que las nuevas generaciones no sepan –y las viejas olviden– que hubo un día no tan lejano en el que este frente nacionalista gallego estaba representado en el Parlamento autonómico por un sólo diputado. Se llamaba Xosé Manuel Beiras Torrado y corría el año 85. Pero este profesor de Estructura Económica abrió camino hasta superar al PSdeG en el 97 y dejó bien arados los terrenos por donde ahora el BNG de Ana Pontón recoge amplias cosechas. En el reparto de méritos, el presentismo patológico que padecemos tiende a no acordarse de esta figura de un pasado tan reciente que en realidad es también presente. La lideresa actual tiene una valía incuestionable y toda la culpa de la recuperación del BNG, pero no debiera desdeñar la herencia de Beiras, que fue el que realmente puso en el mapa a su formación. Mucho después se alió con la izquierda estatal en una estrategia que trataba de influir en el modelo territorial del Estado (cuando hubo cambio de rey) y ahí se separaron los caminos de estos personajes históricos del Bloque. Por el medio, se coló una Yolanda Díaz que sacó mucho partido a su alianza con el viejo profesor. En eso es experta.

eduardo montero