Brindemos por la Ascensión, que el futuro no pinta muy bien

Santiago recobrará al fin, tras dos años de seguía por la pandemia, sus fiestas más picheleiras, las de la Ascensión. Mucha gente temía que el Ayuntamiento, tras suspender la cabalgata de Reyes y el desfile del martes de Carnaval, se cargase también los festejos de la Ascensión, pero todo indica que no será así... al menos si el covid no vuelve a darnos otra sorpresa con alguna mutación incontrolable. La prudencia siempre es una buena consejera, pero resultaría chirriante seguir suspendiendo celebraciones ahora que casi toda la población está vacunada. Respiremos mientras podamos, que el futuro no pinta nada bien... d. p