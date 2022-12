Brindis con leche y reyes magos en tractores para reivindicar el medio rural

Mazaricos vivirá su particular Navidad blanca, un color que no lo pondrá la nieve sino la leche de gran calidad que se produce en el municipio. El Concello, que preside Juan José Blanco, recupera así, tras dos años de pandemia, una imaginativa propuesta para reivindicar los valores del medio rural y, de forma especial, el sector lácteo, que tiene en Mazaricos al principal productor gallego. Con tal fin el sábado, día 31, se disputará en A Picota la Carreira do Leite y, al finalizar, deportistas y asistentes serán invitados a un Brinde Leiteiro para reafirmar el compromiso de la vecindad con el “oro blanco” local. Además, los Reyes Magos llegarán en tractores. J. M. R.