Buenos tiempos para la política compostelana y para el casco histórico

Cualquier tiempo pasado no fue mejor, pero cuando llegamos a cierta edad empieza a parecérnoslo, como mínimo. Si uno no se cansa de escuchar que el nivel de los políticos era mucho más alto hace años, Santiago puede ser una prueba. Muchos echarán de menos gobiernos locales en los que había nombres de altura, y que desarrollaron un trabajo impresionante del que seguimos viviendo. Fueron esas corporaciones en las que Encarna Otero tuvo, en ocasiones, un papel protagonista. Por eso se puede personalizar en la exportavoz del BNG un tiempo pasado que sin duda fue brillante para la capital gallega. No sé si volverán. A.S.