Buscar apoyos desde las carballeiras hasta las redes sociales

Paula Prado lleva mucho tiempo en la vida pública pero no está anclada en la política; muy al contrario, en este largo tránsito siempre pisó más las calles que las moquetas y fue consciente de que las elecciones (y los cargos) se ganan pateando entre los ciudadanos y no lanzando proclamas desde los despachos. Para eso están otros.

Un antiguo compañero, ahora expolítico, decía que él servía para gestionar pero no era capaz de ganar elecciones. La secretaria xeral de los populares gallegos sí que sabe tocar las teclas que mueven a los posibles votantes. Por ello no duda en tomar el pulpo en la carballeira de santa Susana, con los militantes de siempre, pero también sabe que es necesario abrir otros nichos de mercado entre otros colectivos. Por eso este fin de semana, cuando el calendario nos sitúa a un año vista de las municipales activó una campaña en las redes sociales para movilizar a nuevos votantes.

Consciente de que el suelo electoral (el de más edad) del PP es sólido busca con la campaña #1proxecto313obxectivos recordar a sus votantes que conviene no bajar la guardia y lanzarse, cada día de los 365 que restan, a por los indecisos que permitan recuperar un poder municipal que serviría para consolidar la quinta mayoría absoluta, ahora que Alberto Núñez Feijóo ya no está. Es la primera de las iniciativas de Paula Prado pero, a buen seguro, no será la última. MAría martínez