Buscar soluciones a un problema que empieza a ser muy preocupante

Parece razonable que Borja Verea no sea muy partidario, por decirlo irónicamente, de la situación actual del transporte público en la capital gallega. Entra dentro de lo razonable, sobre todo cuando los buses fallan como una escopeta de feria y tienen la preocupante tendencia a inmolarse en el momento menos oportuno. La situación está para pocas bromas, porque después de muchos años escuchando que la modernización del servicio estaba a punto de caramelo... parece que no va a ser por ahora. Que habrá que soportar vehículos desvencijados, retrasos en las paradas o falta de información. Un transporte urbano que no está a la altura de esta ciudad. R.S.