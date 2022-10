Buscar una solución al caos de aparcamiento en el Clínico, indispensable

El conselleiro de Sanidade es consciente del grave problema que sufre el hospital Clínico compostelano a diario. Que no se pueda aparcar es algo más que, digamos, un tema logístico. Estamos hablando de que muchas personas mayores o con problemas de movilidad recurren al vehículo particular porque no tienen alternativa. García Comesaña asegura que intentará llegar a acuerdos con Raxoi para suavizar el enorme problema actual. Debe ser una obligación urgente por parte de ambos mandatarios, alcalde y conselleiro, porque la capital gallega no se puede permitir una infraestructura sanitaria que se convierta en una tortura diaria. S.R.