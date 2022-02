Candidatura a los polos de emprendimiento rural desde Costa da Morte

Costa da Morte se reivindica como un territorio idóneo para la implantación de emprendedores, y desde Ponteceso, a través de su alcalde, Lois García, con el apoyo de numerosos empresarios, dieron un paso al frente postulando su polígono de Tella como futura sede del polo de emprendimiento rural. Una ofrecimiento que oficializaron aprovechando una visita del delegado de la Xunta, al que además pidieron su apoyo. No será fácil porque, a buen seguro, habrá más de una candidatura, pero ya se sabe que el que no llora, no mama. De lo que nadie duda es que el rural del municipio de Pondal ya demostró sobradamente su capacidad innovadora. O sea, hay que seguir. J. M.