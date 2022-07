Cando as palabras saen do corazón da persoa que pensa nos demáis

Cando un político sácase ese disfrace e recupera a súa condición de ser humano adoita ocorrer que mostra a súa mellor cara. Sobre todo se levas no sangue eses sentimentos que distinguen a aqueles que acoden á cousa pública polo interese (xeral) e quen o fai pensando no capital (persoal). Non é a primeira vez que María Albert, que non se prodiga nos medios, saca a relucir esa faciana. Natural de Valdeorras os lumes tocáronlle de preto e por iso explotou: “ levamos nove días levantándonos entre lume e cinzas, cunha tremenda impotencia porque todos e todas coñecemos persoas que o perderon todo nestes incendios”. O que dixo despois é un monumento ao sentido común. Non o esquezan. r.m.a.