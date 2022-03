Cando un ten o arte de expresar o amor pola súa terra coa poesía

Non son moitos os que teñen a cualidade de expresar o que sinten polo medio da poesía ou a narrativa. O mestre, escritor, poeta e, sobre todo, activista cultural Xosé Luna sabe facelo como poucos. E na súa lingua. Non é quen de agochar o amor pola súa terra estradense e ata cando ten que homenaxear a outros autores escolle a quenes se criaron no seu Concello, como a Avelina Valladares, unha das primeiras mulleres que publicou artigos de opinión en prensa escrita en galego. Desde este xoves xa sabemos máis dela gracias o libro que Xosé Luna escribiu baixo o título de Ond’o sol facheaba ó amañecer. E non será o último que firme este moderno trovador ullán. v.f.