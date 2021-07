Cantar austeridade e futuro incerto con alegría contaxiosa

Os das Perseidas son concertos de contrastes. Talvez así deba ser. A chuvia de estrelas musicais preparada en Compostela neste segundo ano da era covid situará os públicos en ‘lugares’ moi afastados. Uns saborearán o “escándalo” de Raphael, 60 anos nos escenarios, artista eterno do “yo soy aquel que cada noche te persigue...” Outros bailarán o futuro incerto que intúe Camilo, un mozo que canta austeridade con alegría contaxiosa: “Yo no tengo pa darte ni un peso...” Nun tempo de crises e inseguridades, cando mozos e mozas teñen dificultades para saír adiante, el silabea “Yo no tengo pa abrirte champaña pero si cervecita en la playa...”, que hoxe soa moi real. X.C.