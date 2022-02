Carencias eternas de persoal especializado no eido sanitario

Os pacientes e usuarios dos centros de saúde e hospitais son os que mellor coñecen as carencias destes servizos, pero a maioría cala e espera tempos mellores. Son os representantes políticos quenes deben exercer de altavoces e esixir unha sanidade acorde ao século XXI. Así o entenden no BNG de Costa da Morte que, a través do seu responsable comarcal, Serxio Domínguez, e outros representantes na zona,veñen de concentrarse de novo para que se cubra a praza do servizo de psiquiatría no Hospital Virxe da Xunqueira. Agora só cabe esperar que as demandas sexan escoitadas e atendidas. Xa é hora. J. M.