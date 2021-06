Cartas desde mi celda, romántica epístola a Sánchez

La cárcel es un buen lugar para reflexionar. No es que ahora vaya a haber bofetadas entre la gente para entrar con miras a dar un cambio a su vida a través de la meditación entre barrotes. Desde luego que no, hay mejores lugares para pensar. Pero, si por circunstancias de la vida, uno cae en ella, filosofar es tal vez lo mejor que se puede hacer. De su cautiverio en Argel, Cervantes salió convertido en un gran escritor. Aunque hay quien aún mantiene que era un autor mediocre, al que El Quijote le salió redondo. No lo creo, no se puede escribir una obra así por casualidad. Como tampoco Junqueras escribió su última carta por casualidad. Cuando entró en la cárcel, de los indultos dijo que se los podían meter por “donde les quepa”. Pero ahora cree que sí pueden “aliviar el conflicto”. Restar dolor. También Barrionuevo no quería el indulto... pero lo aceptó.