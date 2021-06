¿Castigarán a Ucha los que hicieron presidente a Rajoy?

El PSdeG inició ya el expediente contra su portavoz en Santa Comba, José Antonio Ucha, por su intención de retirar de la alcaldía al pérfido David Barbeira, lo que en la práctica significará entregársela al PP. Si todo sigue el cauce burocrático habitual, el caso se resolverá de forma definitiva en la sede nacional de Ferraz, donde en 2016 se decidió darle al popular Mariano Rajoy la Presidencia de España. ¡¡La Presidencia de España!!, no la alcaldía de una localidad rural de apenas nueve mil habitantes. Entonces, ni se abrió expediente alguno ni nadie de los autores intelectuales tuvo la decencia de dimitir. Hoy, sin embargo, se nos quiere presentar como gravísima la maniobra de Ucha, cuando es de puro sentido común y democrático. Yo estoy seguro que el secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, comprende mejor que nadie las razones del líder xalleiro, porque su lucha contra la derecha en un contexto local tan difícil y asfixiante tiene muchas similitudes con la que libró su padre en Ponteareas. Por eso, aunque dirige un partido con excesiva querencia por los juicios sumarísimos, debería mediar para introducir algo de mesura en este procedimiento, antes de que se consume una injusticia histórica que, además, políticamente, sólo beneficia a sus adversarios. Ucha no le da la alcaldía al PP, esto sólo es la consecuencia de quitársela a quien no la merece. El PSOE firmó un acuerdo de legislatura con Barbeira para convertirlo en regidor los dos primeros años, al cabo de los cuales ese puesto recaería en el portavoz socialista. Si ahora Barbeira no cumple, se convierte en un cargo ilegítimo, una persona que roba la alcaldía, el equivalente a quien da un golpe de Estado. ¿Prefiere el PSOE a un golpista antes que a una alcaldesa del PP? ¿No es eso lo que le recrimina a Vox cuando pone al franquismo por encima de Sánchez? ¿Por qué no utiliza el PSdeG el caso a su favor, por ejemplo, para presionar en Ourense? Algunos pretenderán lavar su conciencia por lo de Rajoy, castigando a Ucha. Hace falta mucha indecencia para ello.

xosé ramón r. iglesias