Cervezas exclusivas en el ‘viejo Derby’, que al fin recuperará el pulso

Es una gran suerte que el histórico café Derby, uno de los más emblemáticos de Santiago y de toda España, haya caído en manos de un consejero de la potente compañía cervecera Hijos de Rivera. Con Juan Rivera al frente, a buen seguro el antiguo local no solo no perderá su esencia vintage, sino que además ganará mucha más vida de la que últimamente tenía (los tiempos de las tertulias pasaron hace ya tiempo). Además, todo apunta a que el Derby no se convertirá en un establecimiento más, sino un local elegante donde poder disfrutar de las mejores cervezas de bodega y de otros elixires exclusivos. Brindemos por ello. D. P