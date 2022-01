Chamada a voluntarios para limpar o esteiro do Anllóns en Ponteceso

A asociación ambiental Mar de Fábula, co apoio do Concello de Ponteceso, empeza o novo ano como acabou o 2021: limpando praias. Con tal fin, segundo informa o seu portavoz, Xosé Manuel Barros, os voluntarios foron convocados para o sábado, día 29, no esteiro do Anllóns e á praia da Barra, no municipio pontecesán, para recoller o lixo mariño que o océano devolve ás nosas costas. Están citados para as 10.00 horas no Malecón da vila de Pondal. Apañarán envases e botellas de plástico agochados na xunqueira antes de limpar o areal da Barra. Ao remata haberá un picnic de confraternidade e intercambio de opinións. J. M. r.